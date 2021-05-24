Историк рассказал о значении флага Анийского царства для армянской диаспоры Украины

Главное: После падения Анийского царства на территории современной Украины сформировались большие армянские колонии. Таким образом историк Максим Царенко объяснил его присутствие на мероприятиях Союза армян Украины.

Детали: Использование исторических символов — важный компонент сохранения национальной исторической памяти. Как рассказал историк Максим Царенко в интервью AnalitikaUA.net, комментируя флаг Анийского царства на разных мероприятиях армян Украины, большие армянские колонии на территории современной Украины сформировались после падения Анийского царства.

«Естественно, что переселенцы сохраняли традиции и символы своей родины», — отметил он.

Царенко подчеркнул, что армянские символы интегрировались в местную среду, и теперь их можно встретить в разных регионах страны.

«Флаг Анийского царства — символ памяти наших корней и связи поколений», — заключил историк.

Справка: Анийское царство — армянское феодальное государство, основанное Ашотом на фоне стратегического соперничества между Византийской империей и исламским халифатом в 885 году н. э. Восстановление армянского государства в целом ознаменовало начало нового «золотого века» в армянской истории. Армянское царство достигло своего наивысшего расцвета на рубеже X–XI веков, в период правления Гагика I. С захватом Византией в 1045 г столицы страны, города Ани, царство прекратило сво существование.