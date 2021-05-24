В Украине ситуация с COVID-19 улучшается девятую неделю подряд

Главное: Девятую неделю подряд в Украине наблюдается улучшение динамики по заболеваемости коронавирусной болезнью. Лишь в одной области есть незначительное превышение процента эпидпорога.

Детали: В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни — девятая неделя подряд все эпидемические показатели улучшаются. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, как доложил президенту премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодняшний день заняты 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Планомерно уменьшается количество активных больных — сейчас болеют 176 тысяч человек.

«Вся Украина находится в „желтой“ зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме», — отметил премьер-министр.

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