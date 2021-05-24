В ВОЗ «поставили план» по вакцинации до конца лета

Главное: В ВОЗ говорят, что к осени в странах должны вакцинировать 10% населения. До конца года – 30%.

Детали: До конца года страны должны вакцинировать 30% населения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, до конца лета необходимо вакцинировать хотя бы 10% людей.

Медицинский чиновник добавил, что «международный механизм поставки вакцин COVAX работает: 125 стран получили 72 миллиона доз».

Подчеркивается, что «этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран».

Резюмируется, что за ближайшие четыре месяца нужно вакцинировать еще 250 миллионов людей «в странах с низким и средним уровнем дохода».

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