Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой

Главное: Руководство авиакомпании AirBaltic приняло решение не летать над Беларусью. В Минтрансе Литвы считают, что летать в воздушном пространстве Беларуси небезопасно.

Детали: Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic решила не летать над Беларусью. Такое решение было принято после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича, сообщает Delfi.

Глава Минтранса Литвы Талис Линкайтс заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — отметил он.

Также Euroradio сообщает, что самолеты начали облетать страну. Минимум два рейса AirBaltic облетают Беларусь. Это рейсы Рига — Одесса и Рига — Тбилиси.

В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.