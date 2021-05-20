Европейская редакция «Радио Свобода» признает, что дело Медведчука — акт политических репрессий

Сообщая об обвинениях председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене, европейская редакция «Радио Свобода» называет происходящее «актом политических преследований». Об этом сообщает «Первый независимый».

В опубликованном материале уточняется, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает расследование дела о государственной измене и обыск у политика дома «актом мести и репрессий» со стороны правительства.

«Такие действия властей являются открытой и циничной политической расправой с оппозиционным политиком», — заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», — приводит слова ОПЗЖ «Радио Свобода», уточняя, что Виктор Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной фракции в украинском парламенте.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, который избрал меру пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель этого расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.