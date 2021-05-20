«Дело Медведчука полностью сфабриковано». Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции

Украинская власть продолжает репрессии против оппозиции. Против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука заведено уголовное дело, которое, как утверждают абсолютно все эксперты, рассыпается буквально не глазах. Об этом сообщает «Первый независимый».

Простые украинцы тоже уверены, что дело против Медведчука — сфабриковано. Своим мнением они поделились в передаче «Чуємо кожного».

«Власти же надо что-то делать, вот они и показывают, что ведут с кем-то борьбу. Но Медведчук же сделал много хорошего, тоже вносил лепту в то, чтобы мы жили лучше. Зачем бороться против него?» — задает риторический вопрос жительница Ужгорода.

«Медведчука арестовали несправедливо. И преследование его тоже несправедливо. Мне нравится Медведчук. А в его жену, Оксану, я вообще влюблена!» — признается одесситка.

«Это политические игрища. Да и все», — считает житель Торецка.

«В отношении Медведчука дела сфабрикованные. Против Порошенко — ничего. Против Пинчука — ничего. Потому что их каналы молчат в отношении власти», — уверена жительница Запорожья.