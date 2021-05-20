Главные новости за 20 мая 2021 года

— По мнению президента Украины Владимира Зеленского, зарплаты «во многих городах Украины» в пересчете приближаются к польским.

— Владимир Зеленский оценил перспективы нормандского формата. Он слегка покритиковал лидеров Франции и Германии.

— Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, но допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой Службы безопасности Украины.

— Большинство народных депутатов Украины поддержали кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко на должности министра здравоохранения Украины. Он пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.

— Народные депутаты на внеочередном заседании поддержали назначение главы «Укравтодора» Александра Кубракова министром инфраструктуры. На должность министра экономики Верховная Рада назначила председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

— На сегодняшний день ведется подготовка встречи между президентами Украины и России. Информацию об этом подтвердили Дмитрий Песков и Владимир Зеленский.

— Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав фотографию в тверской косоворотке.

— В Украине получили вакцину более миллиона украинцев. Повторный укол — 48 тысяч людей.

— В Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячей воды. Многометровые столб горячей воды выбил стекла у припаркованных автомобилей.

— Барак Обама рассказал об отношении к НЛО. Он считает, что инопланетян не существует.

— Microsoft прекратит поддерживать браузер Internet Explorer. Произойдет это следующим летом.