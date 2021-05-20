Главные новости за 20 мая 2021 года

— По мнению президента Украины Владимира Зеленского, зарплаты «во многих городах Украины» в пересчете приближаются к польским.
— Владимир Зеленский оценил перспективы нормандского формата. Он слегка покритиковал лидеров Франции и Германии.
— Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, но допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой Службы безопасности Украины.
— Большинство народных депутатов Украины поддержали кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко на должности министра здравоохранения Украины. Он пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.
— Народные депутаты на внеочередном заседании поддержали назначение главы «Укравтодора» Александра Кубракова министром инфраструктуры. На должность министра экономики Верховная Рада назначила председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
— На сегодняшний день ведется подготовка встречи между президентами Украины и России. Информацию об этом подтвердили Дмитрий Песков и Владимир Зеленский.
— Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав фотографию в тверской косоворотке.
— В Украине получили вакцину более миллиона украинцев. Повторный укол — 48 тысяч людей.
— В Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячей воды. Многометровые столб горячей воды выбил стекла у припаркованных автомобилей.
— Барак Обама рассказал об отношении к НЛО. Он считает, что инопланетян не существует.
— Microsoft прекратит поддерживать браузер Internet Explorer. Произойдет это следующим летом.