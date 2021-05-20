Испанская газета «El Pais» опубликовала статью про Анатолия Шария

Сегодня, 20 мая, в испанской газете «El Pais» вышла статья о том, что в испанском суде идет расследование по поводу преследование украинскими неонацистами лидера «Партии Шария», журналиста и блогера Анатолия Шария. В материале широко освещается проблема ультраправого насилия в Украине по отношению к Анатолию Шарию : угрозы убийством, травля в социальных сетях, нападения на сторонников партии, попытки атаковать его дом в Каталонии — это далеко не полный перечень радикальных действий украинских ультраправых группировок.

«К наступлению неонацистов присоединилось и давление со стороны судебных органов. Украина открыла уголовное производство по обвинению в государственной измене и разжигании межнациональной розни согласно документам, полученным этой газетой. Теперь Служба безопасности пришла к выводу, что в 2014 году, совпавшем с конфликтом на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и правительством, Шарий помогал „подрывной“ деятельности России, публикуя искаженную информацию. Адвокат активиста считает, что это „явный случай политического преследования“, конечная цель которого — добиться экстрадиции Шария в Украину, где „по всей вероятности, он будет убит“, говорится в письме, адресованном судье», — пишется в материале «El Pais».

Кроме того, журналист издания Хесус Гарсия рассказывает о случае сотрудничества украинского консульства в Испании с украинскими право радикалами.

«Всего неделю спустя другой „мрачный персонаж“, Сергей Иванов, занимавший различные должности в украинском правительстве после ухода Януковича, сделал селфи перед домом и выложил его в Интернете, где также опубликовал данные о продлении паспорта Ольги и имя ребенка. Ольга видит только одно вероятное объяснение: он получил информацию из украинского консульства, куда она была вынуждена обратиться для оформления паспорта ребенка. Ольга осуждает препятствование со стороны консульства, которое не предоставило по требованию судьи данные о личностях подозреваемых. Семья также осуждает пособничество ультраправым со стороны правительства, которых те, по их словам, используют для силового влияния на оппонентов», — пишет журналист.

По словам самого Анатолия Шария, который дал эксклюзивный комментарий изданию: «Любой, кто не поддерживает Зеленского, получает клеймо пророссийского. Я не пророссийский. У меня нет никаких контактов с Россией». Испанский журналист подчеркнул, что «Прежде чем принять решение, судья ждет доклада от представителей Моссоса, но уже сейчас он предоставил Шарию статус свидетеля под защитой», а также напомнил о том, что «Глава Управления по гражданским и политическим правам при Женералитате Каталонии Адам Майо направил им письмо, в котором говорится, что семья соответствует условиям, при которых Испания может предоставить им убежище».

Полный перевод статьи читайте на официальном сайте «Партии Шария».