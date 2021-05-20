Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Испанская газета «El Pais» опубликовала статью про Анатолия Шария

Испанская газета «El Pais» опубликовала статью про Анатолия Шария

Автор: «Фраза»
20.05.21 17:20
85
Испанская газета «El Pais» опубликовала статью про Анатолия Шария

Сегодня, 20 мая, в испанской газете «El Pais» вышла статья о том, что в испанском суде идет расследование по поводу преследование украинскими неонацистами лидера «Партии Шария», журналиста и блогера Анатолия Шария. В материале широко освещается проблема ультраправого насилия в Украине по отношению к Анатолию Шарию : угрозы убийством, травля в социальных сетях, нападения на сторонников партии, попытки атаковать его дом в Каталонии — это далеко не полный перечень радикальных действий украинских ультраправых группировок.

«К наступлению неонацистов присоединилось и давление со стороны судебных органов. Украина открыла уголовное производство по обвинению в государственной измене и разжигании межнациональной розни согласно документам, полученным этой газетой. Теперь Служба безопасности пришла к выводу, что в 2014 году, совпавшем с конфликтом на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и правительством, Шарий помогал „подрывной“ деятельности России, публикуя искаженную информацию. Адвокат активиста считает, что это „явный случай политического преследования“, конечная цель которого — добиться экстрадиции Шария в Украину, где „по всей вероятности, он будет убит“, говорится в письме, адресованном судье», — пишется в материале «El Pais».

Кроме того, журналист издания Хесус Гарсия рассказывает о случае сотрудничества украинского консульства в Испании с украинскими право радикалами.

«Всего неделю спустя другой „мрачный персонаж“, Сергей Иванов, занимавший различные должности в украинском правительстве после ухода Януковича, сделал селфи перед домом и выложил его в Интернете, где также опубликовал данные о продлении паспорта Ольги и имя ребенка. Ольга видит только одно вероятное объяснение: он получил информацию из украинского консульства, куда она была вынуждена обратиться для оформления паспорта ребенка. Ольга осуждает препятствование со стороны консульства, которое не предоставило по требованию судьи данные о личностях подозреваемых. Семья также осуждает пособничество ультраправым со стороны правительства, которых те, по их словам, используют для силового влияния на оппонентов», — пишет журналист.

По словам самого Анатолия Шария, который дал эксклюзивный комментарий изданию: «Любой, кто не поддерживает Зеленского, получает клеймо пророссийского. Я не пророссийский. У меня нет никаких контактов с Россией». Испанский журналист подчеркнул, что «Прежде чем принять решение, судья ждет доклада от представителей Моссоса, но уже сейчас он предоставил Шарию статус свидетеля под защитой», а также напомнил о том, что «Глава Управления по гражданским и политическим правам при Женералитате Каталонии Адам Майо направил им письмо, в котором говорится, что семья соответствует условиям, при которых Испания может предоставить им убежище».

Полный перевод статьи читайте на официальном сайте «Партии Шария».

Тэги:

Комментарии

Статьи

19.05.21 09:07

Генеральский бунт глобального кризиса

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK
20.05.21 16:36

Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK

Автор: 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.05.21 17:29

Европейская редакция «Радио Свобода» признает, что дело Медведчука — акт политических репрессий
20.05.21 17:25

«Дело Медведчука полностью сфабриковано». Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции
20.05.21 16:41

Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета
20.05.21 16:40

Новые «записи» Бигуса — такой же фейк, как и запись якобы разговора Медведчука с Пушилиным, поддельность которой доказана экспертами, — блогер
20.05.21 16:26

Австралиец пятнадцать лет… прожил с трупом грабителя
20.05.21 16:23

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в российской косоворотке
20.05.21 16:21

Журналисты Бигуса в своем расследовании подчеркнули статус Медведчука, — Куракин
20.05.21 15:37

У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
20.05.21 15:15

Экс-депутат Рады: До 70% украинцев не поддерживают антироссийский курс
20.05.21 15:14

В Одессе водитель-лихач устроил стрельбу
20.05.21 16:41

Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета
20.05.21 15:37

У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
20.05.21 14:44

Зеленский считает, что зарплаты «во многих городах Украины» сравнялись с польскими
20.05.21 14:31

В Москве и Киеве подтвердили информацию о подготовке встречи Зеленского с Путиным
20.05.21 13:46

Депутаты назначили еще двух министров
20.05.21 12:30

В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
20.05.21 11:59

Минздрав Украины возглавил человек, пообещавший вакцинировать 5 млн человек до конца года
20.05.21 11:28

Неизвестные захватили самолет в небе над Польшей
20.05.21 08:49

Смертность от COVID-19 в Украине прекратила свой рост
19.05.21 22:08

Главный кандидат в министры здравоохранения пообещал к осени вакцинировать 5 млн украинцев
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях
14.05.21 20:59

В Одессе около школы произошла стрельба
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
Фото и Видео
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
В Одессе водитель-лихач устроил стрельбу
В Одессе водитель-лихач устроил стрельбу
В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
Появилось эпичное видео извержения вулкана в Индонезии
Появилось эпичное видео извержения вулкана в Индонезии
Китайский аппарат начал передавать фото и видео с Марса
Китайский аппарат начал передавать фото и видео с Марса
В Крыму зверски убили дельфинов
В Крыму зверски убили дельфинов
Обама намекнул, что НЛО таки не существует
Обама намекнул, что НЛО таки не существует
В Житомире мужчина купил колбасу с... крысиными лапами
В Житомире мужчина купил колбасу с... крысиными лапами
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
В Антарктиде откололся айсберг-гигант
В Антарктиде откололся айсберг-гигант
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.