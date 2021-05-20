Новые «записи» Бигуса — такой же фейк, как и запись якобы разговора Медведчука с Пушилиным, поддельность которой доказана экспертами, — блогер

Новые «записи» Бигуса — такой же фейк, как и запись якобы разговора Медведчука с Пушилиным, поддельность которой доказана экспертами. Об этом сообщил Telegram-канал Shadow Anonymous, пишет 112ua.tv.

«Bihus.info не разместил ее на своем ресурсе, а если и разместит, то сильно опозорится. Фальшивку выставили после того, как внимательные журналисты вспомнили наш инсайд о том, что записи разговоров Медведчука — это личный архив Владимира Павловича Зверева, который в 2014-2015 гг возглавлял Госслужбу спецсвязи и защиты информации, что фонотека обширна, на много часов, как и сказал Денис Бигус, и обратились в СНБО с вопросами — работает ли у них такой Зверев?

Работает. Служивые даже уточнили его должность — руководитель управления информационной безопасности, заместитель руководителя службы по вопросам кибербезопасности.

Теперь по сути. Одна из версий появления фальшивки — спешно показать, что есть записи не только 2014-2015 гг, а и 2019-го. А то Палыч занервничал. Второй момент связан с каким-то интересом Бориса Кауфмана в выборах мэра Харькова: они с Геннадием Трухановым (мэр Одессы тоже упомянут) играют на стороне Михаила Добкина. А тут их замазали в финансирование терроризма.