Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета

Главное: Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, но допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой Службы безопасности Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский допустил причастность Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета. Как сообщает «Украинская правда», в ходе большой пресс-конференции 20 мая он подчеркнул, что не был президентом, когда Шеремета убили, а если бы это было так, то «может тогда бы эти органы, которые может были причастны к этому, может, тогда бы они этого не сделали».

«Имеют ли отношение, сложно сказать. Вероятность причастности при той каденции тех или иных людей, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное, есть», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о том, могла ли быть причастна к убийству контрразведка СБУ.

При этом он подчеркнул, что не является детективом и не знает, кто убийца. «Если бы знал, сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы эти люди были арестованы», — заключил он.

В тему: Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины в центре Киева 20 июля 2016 года.

По предварительным данным МВД, машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Позднее полиция озвучила первые версии случившегося. В частности, профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».

12 декабря 2019 года МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета.

Спустя два дня спикер ведомства Артем Шевченко объявил, что на данный момент подозрения по делу вручены троим лицам: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

В начале 2021 года белорусская оппозиция опубликовала запись якобы совещания у бывшего главы КГБ этой страны, в ходе которого он заявляет о планах убийства журналиста Павла Шеремета и ряда других оппозиционных деятелей. В качестве заказчика он называет президента Беларуси Александра Лукашенко.