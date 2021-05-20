Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в российской косоворотке

Главное: Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав фотографию в тверской косоворотке.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с женой.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки», — написал он в подписи к фотографии.

При этом читатели обратили внимание на то, что глава государства, на самом деле, одет в косоворотку — российскую народную рубаху, на которой планка в отличие от украинской вышиванки идет не по центру наряда, а сбоку.

При ээтом один из комментаторов указал, что речь идет о тверской разновидности косоворотки.

В тему: День вышиванки — это всеукраинский праздник, который празднуется каждый третий четверг мая, и призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения национальной вышитой одежды. В этот день каждый украинец одевает вышиванку и выходит в ней на работу, в университет, школу или садик.