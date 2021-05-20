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Новости > Журналисты Бигуса в своем расследовании подчеркнули статус Медведчука, — Куракин

Журналисты Бигуса в своем расследовании подчеркнули статус Медведчука, — Куракин

Автор: «Фраза»
20.05.21 16:21
228
Журналисты Бигуса в своем расследовании подчеркнули статус Медведчука, — Куракин

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук — один из немногих, кто может зайти в кабинет к президенту России Владимиру Путину без вопроса, может тот его принять или нет. Об этом пишет политический обозреватель Алексей Куракин в своей колонке для издания «Капитал», комментируя расследование журналиста Дениса Бигуса о Медведчуке, сообщает 112ua.tv.

Он отметил, что единственное, чего добилась съемочная команда, это подчеркнула статус оппозиционного политика.

«„Бигусы“ транслируют несколько записей, на которых Медведчук разговаривает с высшими чиновниками РФ — здесь и глава Администрации президента Антон Вайно, и вице-премьер Дмитрий Козак, и глава службы протокола российского президента Владимир Островенко, и помощник Путина Владислав Сурков. Единственное, чего добились, — подчеркнули статус Медведчука. Обратите внимание, всегда, когда Медведчук разговаривает с главой службы протокола Путина, то говорит „хочу попасть к первому лицу“. Он никогда не спрашивает, может Путин его принять или нет. Это само собой разумеется, что может. А просто уточняет время встречи. Судя по разговору, Медведчук — один из немногих, кто может зайти в кабинет Путина, что называется, без доклада. То есть входит в ближний круг российского президента», — пишет Куракин.

Он также добавил, что команда Бигуса своим расследованием сделала Медведчуку дополнительную рекламу.

«Параллельно прорекламировали Медведчука, который тут и миротворец, и главный переговорщик, и друг Путина», — добавил политический обозреватель.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы — Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.
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