COVID-19 нанес ощутимый удар по «Евровидению»

Главное: Традиционного выступления предыдущего победителя «Евровидения» в этом году не будет. Голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом.
Детали: Победитель «Евровидения» 2019 года Дункан Лоуренс не выступит в главном финале конкурса в Роттердаме в центре «Rotterdam Ahoy». Это было традицией мероприятия.
Организаторы сообщают, что их соотечественник заболел коронавирусом.
Его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Ожидалось, что он споет в субботу, 22 мая.
Впрочем, поклонников певца успокоили: его болезнь протекает в легкой форме. Сейчас он находится на семидневной самоизоляции. Ожидается, что он сможет выступить в формате онлайн.
Напомним, что в 2020 году конкурс не проходил из-за пандемии.
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