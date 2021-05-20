Австралиец пятнадцать лет… прожил с трупом грабителя

Главное: В Австралии мужчина жил рядом с трупом. Он прятал тело убитого грабителя в своем доме.

Детали: Австралиец убил грабителям и пятнадцать лет скрывал его труп у себя дома. Об этом сообщает полиция Сиднея.

Правоохранители говорят, что тело обнаружили после того, как его убийца скончался в 2017 году, а через четыре года его соседи, заметив, что почту у дверей никто не забирает, вызвали аварийные службы, которые и нашли оба трупа.

Следствие установило, что хозяин дома умер по естественным причинам, однако его судьбой все это время никто не интересовался.

Также у него обнаружили целый арсенал оружия из девятнадцати единиц.

Уточняется, что грабителя мужчина убил еще в 2002-м году. Его характеризовали как замкнутого и нелюдимого, говоря, что он не умеет общаться с людьми и страдает синдромом накопительства.

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