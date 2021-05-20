Microsoft откажется от культового браузера

Главное: Microsoft прекратит поддерживать браузер Internet Explorer. Произойдет это следующим летом.

Детали: Компания Microsoft решила отказаться от поддержки своего браузера Internet Explorer. Появился официальный пресс-релиз.

В нем сказано, что полный отказ произойдет 15 июня 2022 года.

Вместо этого компания будет развивать другой браузер – Edge.

Информируется, что в новый продукт встроен режим IE, позволяющий получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

Для пользователей уточняют: «Данные истории поиска и пароли в несколько кликов можно будет перенести . Программное обеспечение Windows 10 включает в себя Edge».

Кроме этого отмечается: «Главной причиной нашего отказа от Internet Explorer является защита данных пользователей. Edge дает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen. Функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей».

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