На Киевщине назревают средневековые битвы

22 и 23 мая в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет зрелищный фестиваль весны 2021 г. «Зов героев». Отважные рыцари в тяжелых доспехах, настоящие боевые мечи и топоры, флаги и щиты с гербами, а главное - отвага, мужество и романтика Средневековья ждут зрителей.

22-23 мая в Древний Киев приедут сильнейшие спортсмены-бойцы Украины, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать лучшего.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире. Ведь это боевое искусство сочетает невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы сборной Украины по средневековому бою - многократные чемпионы мира.

Соревнования пройдут по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков и групповых боев. Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи, такие же, что использовали воины времен Средневековья, и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, изготовленным по историческим образцам.

Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему. В бескомпромиссных средневековых баталиях спортсмены будут выяснять, кто из них достоин звания сильнейшего рыцаря Украины.

Соревнования продлятся в течение двух дней. В перерывах между боями гости Древнего Киева насладятся зрелищными постановками на историческую тематику, конными выступлениями и познакомятся с лошадьми редких древних пород.

Жители Княжества пригласят гостей принять участие в древнеславянских развлечениях, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. Кульминацией каждого из двух фестивальных дней станет вечерняя программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия - требушет. Это единственное место в Украине, где можно увидеть требушет в действии.

Незабываемых эмоций гостям фестиваля добавят впечатления от места проведения соревнований. Ведь мероприятие пройдет в уникальном месте - настоящем, живом средневековом городе - Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных из самых разных стран. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Все желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже.

В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать топоры, а на монетном дворе – чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить наряды времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

На Средневековой кухне можно отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копателей.

Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого -250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 100 грн., для дошкольников - бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com