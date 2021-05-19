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Новости > Гейтс пытался получить Нобелевскую премию при посредстве миллиардера-педофила, – СМИ

Гейтс пытался получить Нобелевскую премию при посредстве миллиардера-педофила, – СМИ

Александр Панько
19.05.21 12:59
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Гейтс пытался получить Нобелевскую премию при посредстве миллиардера-педофила, – СМИ

Главное: Американского миллиардера Билла Гейтса уличили в желании получить Нобелевскую премию, благодаря связям с с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сам Гейтс это отрицает.

Детали: Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс в 2013 году посещал дом главы Нобелевского комитета Торбьорна Янгланда в компании миллионера Джеффри Эпштейна. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, финансист при этом в переговорах не участвовал.

Отметим, что в материале не указывается, на Нобелевскую премию в какой номинации он якобы претендовал.

По данным издания,  Эпштейн также якобы свел Гейтса с аналитическим центром IPI, который занимается здравоохранением и в частности вакцинами. В итоге бизнесмен пожертвовал ему миллионы долларов.

Как утверждается, сотрудники фонда Билла и Мелинды Гейтс контактировали с Эпштейном, зная о его дурной репутации.

В свою очередь, Гейтс отрицает, что когда-либо хотел получить Нобелевскую премию. Он также утверждает, что никогда не находился в деловых и дружеских отношениях с Эпштейном, не участвовал в неформальных встречах и не жертвовал деньги на его деятельность.

В тему: 3 мая 2021 года американский бизнесмен Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет совместной жизни.

По данным СМИ, одной из причин развода американского миллиардера Билла Гейтса с женой Мелиндой могли стать его контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном,

Напомним: 6 июля 2019 года в Нью-Йорке был задержан известный финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн. Его обвинили в создании криминальной сети, которая позволяла сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейн покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

Тэги: мир, скандал, наука, Билл Гейтс, Нобелевская премия, Джеффри Эпштейн

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