COVID-19 в Украине: люди продолжают умирать сотнями

Главное: От коронавируса в Украине умерли еще 227 человек. Заразились 5 138 людей.

Детали: Заболеваемость COVID-19 в Украине остается очень высокой. Данные на среду, 19 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 5 138 случаев заразы. Среди заболевших – 260 детей и 187 медработников. Были госпитализированы 2 269 человек, а выздоровели 17 102 больных.

Проведено 77 685 тестов: методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 656.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (567) области и Киеве (477).

Жертвами коронавируса стали еще 227 человек. За все время умерли 48 696 людей.

С начала пандемии заболели 2 165 233 человека, а выздоровели 1 899 446 людей.

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