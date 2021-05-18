Главные новости за 18 мая 2021 года

— Народные депутаты проголосовали за увольнение трех министров из правительства Дениса Шмыгаля. Речь идет о Владиславе Криклие, Игоре Петрашко и Максиме Степанове. При этом наибольшую поддержку получила отставка министра здравоохранения.

— Служба безопасности Украины задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы лиц, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ. В рамках этого дела были проведены обыски в том числе и в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

— Мэр Киева Виталия Кличко опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной на его лестничной клетке. Таким образом, он опровергает официальную версию СБУ и утверждает, что правоохранители сегодня утром приходили именно к нему. Правоохранители считают, что видео подтверждает их версию.

— Народный депутат Антон Яценко стал членом фракции «Батькивщины», которую в 2011 году променял на Партию регионов.

— Сегодня в Украину поставили новую партию вакцин Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Первым делом ей начнут вакцинировать учителей. Опубликован алгоритм действий для получения своей вакцинации.

— Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 285 человек. Заразились 4095 людей.

— На станции метро Позняки в Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь из пассажиров. Причиной стали неработающие турникеты, установленные для борьбы с распространением коронавируса.

— На теплоходе с цементом, прибывшем в Николаевский порт, обнаружили 13 тонн контрабанды — обуви, спортивных костюмов, купальников, парфюмерии, автозапчастей. Выгрузка рекордной партии контрабанды продолжается второй день.

— Генеральный директор одного из сельскохозяйственных предприятий Леонид Яковишин построил в Чернигове собственную усыпальницу в виде мавзолея Наполеона стоимостью $3 млн.

— В Карпатах пошел снег. Температура воздуха упала до нуля градусов.

— Мирча Луческу получил должность в сборной Украины. Он будет амбассадором команды на чемпионате Европы.

— В Южной Каролине в США возобновила работу расстрельная команда. В соответствии с новым законом у приговоренных к смертной казни здесь будет выбор — расстрел или электрический стул.

— Арка Дарвина рухнула в Тихом океане. Причиной называют эрозию.

— По данным специалистов Центра по борьбе с цифровой ненавистью, 65% всей информации, направленной на дискредитацию вакцинирования, в соцсетях распространяют 13 человек. Их назвали «дюжиной дезинформации».