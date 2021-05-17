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Новости > На Закарпатье православная молодежь УПЦ организовала обеды для бездомных

На Закарпатье православная молодежь УПЦ организовала обеды для бездомных

Александра Кудрявцева
17.05.21 17:10
165
На Закарпатье православная молодежь УПЦ организовала обеды для бездомных

Главное: В Мукачево православная молодежь кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы еженедельно кормит бездомных и раздает продуктовые наборы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, через заботу о нуждающихся молодые люди стремятся воплотить в своей жизни Евангельские постулаты.

«Начинали мы с простых бутербродов, выходили к фонтану, недалеко собора, и кормили бездомных. Как понимаете, они очень радуются продуктам. На теперь к благотворительности подключаются добрые люди, все желающие. Приносят уже приготовленные блюда и просят нас раздать бедным», — прокомментировал благотворительную идею архидиакон Дионисий (Гангур).

Как сообщалось ранее, в столице православные волонтеры трижды в неделю раздают более 200 горячих обедов для бездомных. Православная молодежь УПЦ помогает обездоленным людям с оформлением документов, временным проживанием в хостелах, отправкой домой, госпитализацией, снабжают их медикаментами и продуктами.

В тему: В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции раздали больше 12 тыс пасок.

 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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