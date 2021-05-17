В Кабмине пообещали выплатить миллион гривен любому, кто сможет взломать приложение «Дия»

Главное: Минцифры объявило о проведении мероприятий по поиску уязвимостей в приложении «Дия». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, любой, кому удастся взломать программу, получит 1 млн гривен.

Детали: Министерство цифровой трансформации запустит новый этап поиска уязвимостей в приложении «Дия» в июне. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, речь идет о багбаунти, когда хакеры со всего мира смогут взломать копию «Дии».

«И мы за это заплатим миллион гривен», — сказал он во время Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация».

По словам чиновника, багбаунти начнется в июне и продлится 6 месяцев. Принять в нем участие сможет каждый желающий, независимо от опыта или квалификации.

Как объяснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник, специально для багбаунти создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.

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