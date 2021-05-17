В Индии обнаружили крайне необычные симптомы коронавируса

Главное: Индийские врачи утверждают, что сильная сухость во рту и боль в области языка могут быть симптомами коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции. Как сообщает Lenta.ru, индийские специалисты высказали мнение, что к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту.

Они призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы.

Так, доктор Саттур описал 55-летнего пациента, жаловавшегося на сильнейшую сухость во рту а также конъюнктивит и усталость, хотя температуры у него не было. Позже у мужчины выявили коронавирусную инфекцию.

Медик подчеркнул, что при проявлении сильной усталости в тандеме с любыми симптомами, связанными с ротовой полостью, человеку следует сдать тест на COVID-19. При этом Саттур заметил, что пациент может быть носителем одного из штаммов коронавируса, а разные подвиды инфекции вызывают разные симптомы.

Справка: До настоящего момента среди классических симптомов COVID-19 отмечали кашель, потерю обоняния и способности чувствовать вкусы, а также высокую температуру. При этом некоторые инфицированные также жалуются на усталость, головную боль и диарею.

В тему: В середине 2020 года медики назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это лихорадка, диарея и рвота.