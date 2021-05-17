Елизавета II передаст престол сыну только после своей смерти

Главное: Принц Чарльз уже строит планы на британский престол. Он хочет сделать монархию более открытой.

Детали: Стало известно о больших планах принца Уэльского Чарльза после восхождения на британский престол. Об этом пишет издание The Times.

Со ссылкой на источники сообщается, что это произойдет после смерти Елизаветы II, которая не собирается отрекаться от трона в пользу сына при жизни.

Отметим, что принцу Чарльзу сейчас 72 года, а его матери – 95 лет.

Ожидается, что после своей коронации он «предоставит более широкий доступ к королевским дворцам, для общественности».

Принц Чарльз уже рассказал Елизавете II, что хочет сделать Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал общедоступными местами.

Известно, что будущий король Великобритании поведал о своих намерениях герцогине Корнуолльской Камилле, а также герцогу и герцогине Кембриджским Уильяму и Кейт.

Стоит отметим, что пока что Букингемский дворец открыт для людей с июля по октябрь, когда королева уезжает в замок Балморал.

В тему: Британская королева Елизавета II овдовела.