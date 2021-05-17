В Киеве на «красной линии» метро человек упал под поезд

Главное: На «красной линии» Киевского метрополитена остановили остановлено движение поездов из-за падения человека под поезд.

Детали: В Киеве на Святошинско-Броварской линии метрополитена пассажир упал под поезд. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, инцидент произошел на станции «Арсенальная».

На место вызвали медиков и правоохранителей.

Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

В тему: 26 октября 2017 года в Киеве на станции метро Героев Днепра мужчина средних лет упал на рельсы метрополитена.