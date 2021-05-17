У Кличко предупредили киевлян об аномальных дождях

Главное: Сильные дожди будут лить в Киеве всю неделю. Ожидается, что выпадет 60% месячной нормы осадков.

Детали: В Киеве до конца недели (17-24 мая) будут идти сильные дожди. Появилось предупреждение от КГГА.

В мэрии говорят, что может выпасть 37-40 миллиметров осадков – это 60% месячной нормы.

Эксперты сообщают о грядущих «залповых грозовых дождях».

В связи с этим бригады гидрослужб «Киевавтодор» уже начали работать в усиленном режиме: сотрудники очищают смотровые колодцы, чистят решетки ливнестоков, а также ремонтируют ливнеприемники.

Власти города информируют: «Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина, которая сочетает функции илососа и гидромонитора».

У Виталия Кличко отчитываются: «Для расчистки смотровых колодцев используют другую спецтехнику – механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники».

Киевлянам обещают, что «во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника».

Уточняется, что «Киевавтодор» имеет в своем распоряжении 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

В тему: К концу недели погода в Украине совершенно испортится.