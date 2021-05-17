Неадекват бросался с ножом на прохожих в Виннице

Главное: 23-летний хулиган напал на двух проходивших мимо людей в Виннице. Он вел себя неадекватно и нанес им ножевые ранения.

Детали: На улице Андрея Первозванного в Виннице 23-летний мужчина с ножом напал на прохожих. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Анну Олейник, он вел себя неадекватно.

По предварительным данным, он нанес двум местным жителям, которые шли по улице, непроникающие раны лица и руки. Им оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства этого события изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

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