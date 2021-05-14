В Одессе около школы произошла стрельба

Главное: В Одессе около одной из школ произошла стрельба. Полиция нашла трех причастных, владелец оружия задержан.

Детали: Возле школы № 32 на улице Космонавтов в Одессе произошла стрельба. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает УСИ.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия.

Полиция на месте происшествия обследовала территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе. При проверке у одного из троих мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.

В полиции это сообщение пока не комментируют.

В тему: В одной из школ Казани двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек. Один из нападавших задержан, другой взял заложников.

Позже стали известны подробности стрельбы в казанской школе.

Также появилось видео, как дети спасались от казанского стрелка.