Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия

Главное: Главный пограничник страны Сергей Дейнеко назвал основные угрозы на государственной границе. Самый большой вызов — агрессия со стороны России.
Детали: Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал главные угрозы на украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Основным вызовом для Украины остается агрессия Российской Федерации.
По его словам, российская агрессия проявляется через рост спектра военных угроз на участке границы и с направления оккупированных Россией территорий.
Вместе с российской агрессией, сообщил Дейнеко, сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз:
— угроза терроризма,
— диверсионно-подрывная деятельность,
— нелегальная миграция (особенно транзитная),
— контрабанда наркотиков,
— незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны Европейского Союза.
В тему: Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не будет. В противном случае это может привести к мировой войне.