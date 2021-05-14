Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия

Главное: Главный пограничник страны Сергей Дейнеко назвал основные угрозы на государственной границе. Самый большой вызов — агрессия со стороны России.

Детали: Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал главные угрозы на украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Основным вызовом для Украины остается агрессия Российской Федерации.

По его словам, российская агрессия проявляется через рост спектра военных угроз на участке границы и с направления оккупированных Россией территорий.

Вместе с российской агрессией, сообщил Дейнеко, сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз:

— угроза терроризма,

— диверсионно-подрывная деятельность,

— нелегальная миграция (особенно транзитная),

— контрабанда наркотиков,

— незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны Европейского Союза.

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не будет. В противном случае это может привести к мировой войне.