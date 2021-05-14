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Новости > В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж

В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж

Агата Кловская
14.05.21 15:28
341
В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж

Главное: В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж. Как оказалось, причиной всему старый электросамокат, замотанный в пленку.

Детали: В Одессе в помещении аэропорта у одного из пассажиров в руках загорелся багаж. Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса Сейчас».

«В аэропорту, в 6:55, у одного из пассажиров рейса Одесса-Киев задымился в руках багаж. Сотрудники аэропорта быстро вывели мужчину из здания, где он начал разворачивать свой багаж. В этот момент содержимое багажа издало несколько хлопков и загорелось», — говорится в сообщении.

Примечательно, что пассажир бросил горящие вещи на землю и поспешил на свой рейс. Сообщается, что загорелся старый электросамокат замотанный в пленку.

В тему: В австралийском аэропорту люди выпрыгивали из самолета из-за записки о заложенной бомбе.

Тэги: общество, Одесса, происшествие, аэропорт, новости Украины

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