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Новости > На Запорожье ребенка укусила гадюка

На Запорожье ребенка укусила гадюка

Агата Кловская
14.05.21 12:32
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На Запорожье ребенка укусила гадюка

Главное: В Запорожской области 7-летнего ребенка укусила змея. Ребенка доставили на лечение в Запорожье.

Детали: В Запорожской области в селе Великая Знаменка 7-летнего мальчика укусила гадюка. Родители ребенка самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение. Об этом сообщает ОЦЭМП и МК.

Медики приняли решение о том, что ребенка нужно госпитализировать в Запорожье. 13 мая бригада «скорой» доставила пострадавшего мальчика в областной центр.

Это второй случай госпитализации ребенка после укуса змеи в Запорожской области за последнее время. 5 мая аналогичный инцидент произошел в Энергодаре. Девочку укусила змея во время прогулки на природе. Ее срочно госпитализировали в Запорожье.

В тему: В Харьковской области — настоящее нашествие змей. Рептилии совершенно не боятся людей и селятся прямо во дворах местных жителей.

Тэги: Запорожье, общество, ребенок, Запорожская область, гадюка, новости Украины

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