В Ровенской области маленького мальчика насмерть сбил грузовик

Главное: Под колесами грузовика в Ровенской области погиб мальчик. Ребенку было шесть лет.

Детали: В Березном (Ровенская область) под колесами грузовика ГАЗ погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает местная полиция.

Малыш умер в больнице. ДТП случилось вечером среды, 12 мая, после чего медики боролись за жизнь ребенка в реанимации около пяти часов, но не сумели его спасти.

Информируется, что мальчик «внезапно выбежал на дорогу у своего дома, пока мать высаживала из автомобиля младших детей – в это время с работы возвращался их сосед на грузовой машине».

Установлено, что водитель был трезв.

Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчине за аварию грозит до восьми лет лишения свободы.

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