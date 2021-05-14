Врачи просят не мазаться навозом от коронавируса

Главное: Жителей Индии призывают не обмазываться навозом. Защиты от коронавируса от этого нет никакой.

Детали: Врачи в Индии призывают людей не покрывать свое тело коровьим навозом и мочой в качестве защиты от коронавируса. Об этом сообщает «Голос».

Коровы почитаются как священные животные в стране, которую в настоящее время одолела серьезная волна COVID-19. Ежедневно регистрируются сотни тысяч новых случаев заражения и тысячи смертей, однако фактические цифры могут быть намного выше, говорят эксперты.

Некоторые люди в штате Гуджарат на западе страны стекались в приюты для коров, чтобы покрыть свои тела коровьим навозом и мочой. Они считают, что это поможет повысить их иммунитет, остановить заражение вирусом или вылечиться от коронавируса. Они также обнимают и кланяются коровам, пока навоз сохнет, а затем смывают его молоком или пахтой.

Эта практика происходит из индуистской веры в то, что корова является священным символом жизни. Люди веками использовали коровьи фекалии для уборки своих домов из-за их якобы терапевтических и антисептических свойств.

По заявлениям врачей, нет никаких доказательств того, что экскременты животных будут полезны в борьбе с пандемией. «Нет конкретных научных доказательств того, что коровий навоз или моча помогают повысить иммунитет против COVID-19, они полностью основаны на убеждениях. Есть также риски для здоровья, связанные с размазыванием или употреблением этих продуктов – другие болезни могут передаваться от животного к человеку», – поясняет Дж. А. Джаялал, национальный президент Индийской медицинской ассоциации.

Кроме того, в родном штате индийского премьер-министра Нарендры Моди работает клиника, которая использует до пяти тысяч коров для приготовления смеси, состоящей из коровьей мочи, навоза, молока, топленого масла и творога. Учреждение распространяет это как альтернативное лекарство от коронавируса, а также предоставляет обычное и традиционное лечение для людей, страдающих COVID-19.

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