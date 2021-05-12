Американцы научились «чистить» организм от старения

Главное: Ученые сделали очередной шаг на пути к победе над старением. Они поведали о клетках, которые очищают организм.

Детали: Американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, как «очистить» организм от старения. Их цитирует издание MedicalXpress.

Ученые говорят, что помогут в этом иммунные клетки.

Они информируют, что «в здоровом состоянии иммунные клетки, также известные как природные Т-киллеры (iNKT), работают как система наблюдения: они удаляют клетки, воспринимаемые организмом как чужеродные, в том числе стареющие».

Эксперты отмечают: «Под влиянием некоторых факторов, например возраста и ожирения, активность iNKT снижается. Обнаружение способа стимулировать такую естественную систему наблюдения поможет заменить сенолитическую терапию, которая на сегодня остается основным методом удаления стареющих клеток».

В отчете сказано: «У iNKT есть два свойства, позволяющие им быть хорошей мишенью для лекарственных препаратов. Они обладают одинаковым рецептором, который не возникает ни в одной другой клетке тела. Их можно выделить, не запуская остальные типы иммунных клеток. Спустя некоторое время клетки впадают в спячку во избежание нанесения вреда организму».

Исследователи также заявляют: «Для активации iNKT следует использовать липидные антигены».

Так, как сказано в статье, «у подопытных грызунов с ожирением ученые нормализовали уровень глюкозы в крови, а у мышей с фиброзом легких удалось сократить повреждение клеток, тем самым увеличив продолжительность жизни этих животных».

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