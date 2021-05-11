Главные новости за 11 мая 2021 года

— Коронавирус в Украине за минувшие сутки унес еще 119 жизней. Заболели 2 208 людей.

— Украина прошла третью волну пандемии COVID-19. Но ожидается четвертая.

— По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин в Украине планируют продлить. Ориентировочно до августа.

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что коронавирус удастся побороть примерно через год. За это время в правительстве планируют вакцинировать большинство взрослого населения страны.

— Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене двоим народным депутатам. Фамилий она не называет, есть лишь первые буквы — М. и К.

— Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не будет. В противном случае это может привести к мировой войне.

— В одной из школ Казани двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек. Один из нападавших задержан, другой взял заложников.

— Стрельба в казанской школе началась во время урока. Один из нападавших пронес в учебное заведение оружие и открыл стрельбу по одноклассникам.