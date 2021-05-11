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Новости > В УПЦ объяснили, как провести день поминовения усопших - Радоницу

В УПЦ объяснили, как провести день поминовения усопших - Радоницу

Александра Кудрявцева
11.05.21 15:35
419
В УПЦ объяснили, как провести день поминовения усопших - Радоницу

Главное: Молитва и милостыня в память об усопших — лучший способ поминовения близких.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал теолог и публицист Владимир Басенков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молитва об усопших — это единственный способ заботы о них, который нам остался доступен. Когда болеет близкий человек, мы ведь ухаживаем за ним, снабжаем продуктами, лекарствами, беседуем с врачами, участвуем активно в его моральной поддержке и всеми силами стремимся сделать так, чтобы он был здоров, чтобы ему было хорошо. Весь этот комплекс милосердия можно сравнить как раз с молитвой об усопшем. У него осталась только душа, которой нужно лишь упокоение в смысле освобождения от нераскаянных грехов, облегчения посмертной участи, да и просто общения с любимым людьми из мира земного. Мы ведь любим их, наших усопших родных? Тогда нам надо почаще вспоминать о них в молитве», — отметил Владимир Басенков.

Он напомнил, что на Радоницу необходимо подать записку с именами усопших на Литургию, на панихиду, а сами прочитать литию дома или на кладбище.

Публицист объяснил, что традиция оставлять пасхальные угощения на кладбище имеет корни из прошлого, «когда люди неимущие всегда могли найти на кладбище себе пропитание. Кусок кулича или яйцо на Радоницу они поднимали с могилы, на которой было написано одно или несколько имен и „благодарили“ молитвой за упокой эти люди за угощение именно тех, кто был погребен в сем месте».

«Мы всеми силами должны стараться поминать наших упокоившихся близких, в том числе и через совершение дел милосердия, когда человек, взяв из наших рук милостыню или просто получивший помощь, с благодарностью помянет усопшего перед Господом», — подчеркнул Владимир Басенков.

Он отметил, что само название «Радоница» является говорящим названием.

«Праздник Радоницы посвящен воспоминанию усопших, что, несмотря на веру христиан в жизнь вечную, чаще не носит ярко выраженного позитивного контекста. Но каждый вторник после Фомина воскресенья верующие идут делиться пасхальным светом с теми, кто покинул земной мир. Мы отправляемся за горизонт пространства и времени с нашими молитвами, с благой утешительной вестью, обращенной к папам и мамам, дедушкам и бабушкам, нашим близким, чтобы сказать им: «Не печальтесь, Христос Воскресе, смерти нет, а есть вечная жизнь», — заключил публицист.

В тему: Сегодня верующие УПЦ отмечают Радоницу — день Пасхи у умерших.

 
Тэги: новости православия, Радоница

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