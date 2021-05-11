Митрополит Антоний рассказал, почему апостола Фому называют неверующим

Главное: Фома не требует доказательств от ума, он хочет стать свидетелем чуда, испытать ту радость, которую испытали все другие апостолы, когда к ним в вечер дня Воскресения явился Господь.

«Следующее воскресенье после Пасхи называется «Антипасха», или Фомина неделя. В древности были в употребление и другие наименования этого дня, например, «Новая неделя» — как видно это в сочинениях свт. Григория Богослова (Слово 44). Есть и народные название этого дня, самое распространенное из которых «Красная горка», — сказал митрополит Антоний.

По его словам, название «Антипасха» не следует понимать как «против» Пасхи. «В греческом языке слово „анти“ обозначает не только против, но и вместо. В церковном лексиконе немало слов с приставкой „анти“ в смысле вместо: „антиминс“ — вместо престола, „антидор“ — вместо дара. Однако в отношении к смыслу праздника, Антипасха должна скорее переводиться, как вторая Пасха, как повторяющяяся Пасха», — объяснил он.

«Если обратиться к Евангельскому чтению этого дня, то прочтем рассказ о том, как в день Пасхи, то есть в день Своего Воскресенья Господь Иисус Христос является среди учеников и показывает им Свои язвы от ран (Ин. 20.20), в свою очередь апостолы рассказывают это Фоме, которого с ними не было, и Фома отвечает: „если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю“ (Ин.20:25). Из этих слов видно, что апостол Фома не просто хочет увериться в действительности Воскресения Господа, но увидеть и получить то же свидетельство, что и все ученики: видеть язвы на теле Воскресшего. И через 8 дней, то есть в следующее воскресенье после Пасхи Господь Иисус Христос является Фоме и показывает то, что он желал — „подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои“ (Ин.20.27). Таким образом для апостола Фомы Господь повторяет те же действия и дает то же свидетельство Своего Воскресения, что и другим ученикам неделю до этого, то есть по сути повторяет события вечера пасхального дня», — продолжил владыка.

По мнению митрополита Антония, интересно, что в древней Церкви Фомина неделя — это еще и время снятия крещальных одежд новообращенных. «Как известно в самый день Пасхи совершалось крещение тех, кто проходил подготовку. И целую неделю принявшие крещение ходили в праздничных белых ризах, и снимали их только в следующее воскресенье после Пасхи», — отметил он.

«Нельзя еще не сказать несколько слов о так называемом неверии Фомы. Фома не верил не в том смысле, как не верят ищущие всевозможных доказательств и аргументов агностики. В конце концов в Евангелии нет никаких упоминаний о слабости веры или сомнениях Фомы в том, что Иисус Христос Сын Божий. Фома не требует доказательств от ума, он хочет стать свидетелем чуда, испытать ту радость, которую испытали все другие апостолы, когда к ним в вечер дня Воскресения явился Господь: „Ученики обрадовались, увидев Господа“ (Ин.20:20). Его состояние можно сравнить с ситуацией, когда человека постигло что-то невероятное, великое, радостное, и он так впечатлен, так потрясен этим, что как бы сомневается в реальности этого и как бы ищет доказательств, что это реальность, что с ним действительно это произошло», — рассказал владыка.

«Евангельский рассказ о явлении Господа Фоме вселяет в нас надежду, что если мы жаждем стать свидетелями Истины, Господь всегда поддержит нашу веру», — отметил он.