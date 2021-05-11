Население Китая рекордно выросло

Главное: Население Китая превысило 1,411 миллиарда человек. Рост за десять лет составил 5,38%.

Детали: Население Китая продолжает стремительно увеличиваться. Данные приводит Государственное статистическое управление страны.

Сообщается, что сейчас число китайцев составляет 1 миллиард 411 миллионов 780 тысяч человек.

При этом информируется, что за десять лет рост составил 5,38%.

С 2010-го года китайцев стало на 72 миллиона больше.

Отмечается, что рост населения составлял в среднем 0,53% в год. В предыдущем десятилетии показатель был еще выше – 0,57%.

Уточняется, что в Китае проживают 723,4 миллиона мужчин (51,24% населения) и 688,4 миллионов женщин (48,76%).

Также стало известно, что численность трудоспособного населения страны (16-59 лет) составляет 880 миллионов человек.

Средний возраст населения сегодня составляет 38,8 года.

Статистика приводит и такие цифры: число жителей Китая в возрасте до 14 лет составляет 253,38 миллионов человек, от 15 до 59 лет – 894,37 миллионов, а старше 60 лет – 264 миллиона.

Есть и негативная тенденция: доля китайцев в возрасте 60+ лет составляет уже 18,7% от общей численности населения – это на 5,44% больше, чем было десять лет назад.

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