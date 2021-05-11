На Одесщине 6-летний мальчик попал в больницу, выпив на кладбище водки

Главное: В Одесской области мальчик с друзьями гуляли по кладбищу, собирая сладости. На одной из могил 6-летний ребенок нашел рюмку с водкой, выпил ее и попал в больницу.

Детали: В Одесской области в больницу попал 6-летний мальчик — он отравился водкой, которую выпил на кладбище. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, происшествие произошла 9 мая в селе Дальницкой территориальной общины.

Отмечается, что мальчика увидели лежащим на земле люди, которые вызвали скорую помощь и сообщили о том, что произошло, в полицию. Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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