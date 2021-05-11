Украинцев припугнули четвертой волной пандемии COVID-19

Главное: Украина прошла третью волну пандемии COVID-19. Но ожидается четвертая.

Детали: В Украине ожидается еще одна волна пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что наша страна уже прошла третью волну.

При этом он информировал: «Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий».

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