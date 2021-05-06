Главные новости за 6 мая 2021 года

— После общения с Госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Украины Владимир Зеленский объявил 2021 год фундаментальным для отношений двух стран. При этом он признал, что американцы настолько хорошо ориентируются в украинских делах, что «иногда это даже минус».

— Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что двумя главными вызовами Украины являются внешняя угроза от России и внутренние угрозы. Последние включают в себя коррупцию и олигархов. По его мнению, «эти два элемента взаимосвязаны».

— Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавили рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Украина». При этом бывший президент Петр Порошенко опустился с третьей строчки на седьмую.

— Коронавирусом в Украине заразились 6038 человек. Умерли 374 больных.

— Украинцы в апреле массово продавали валюту. Зафиксирован максимум с начала прошлого года.

— Свой первый бой после поражения в прошлом году украинский боксер Василий Ломаченко проведет с бойцом из Японии Масайоши Накатани. Он пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

— В Карпатах идет снег. Температура упала до минус 2 градусов.

— СБУ задержала мужчину, который накануне 8 мая хотел продать красное знамя с портретом Владимира Ленина и гербом СССР на Львовщине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

— Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

— Европейский союз расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию объединения в период пандемии COVID-19. Украины в нем до сих пор нет.

— В футболе хотят ввести потолок зарплат. Планируется также ограничение сумм трансферов.

— Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон создали свой канал на YouTube. Первый ролик менее чем за сутки посмотрели более миллиона зрителей.

— В Австралии одновременно сняли пять смерчей. Уникальное природное явление зафиксировали у побережья Нового Южного Уэльса.