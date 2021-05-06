Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась

Главное: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавили рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Украина». При этом бывший президент Петр Порошенко опустился с третьей строчки на седьмую.

Детали: Состояние ста самых богатых украинцев за прошедший год увеличилось на 42% и составило $44,5 млрд. Как сообщает «Forbes Украина», свои состояния за этот период увеличили 76 фигурантов списка, 14 участников попали в перечень впервые, семеро — вернулись после перерыва.

Возглавляет список, как и в прошлые годы владелец металлургической корпорации «Метинвест» Ринат Ахметов. Его состояние за год увеличилось в 2,7 раза — с $2,8 млрд до $7,6 млрд.

На втором месте идет владелец компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, чьи активы выросли почти в два раза — с $1,4 млрд до $2,5 млрд.

Более, чем в два раза (с $1,1 млрд до $2,4 млрд) увеличилось состояние еще одного металлургического магната — владельца Ferrexpo Константина Жеваго. В этом году он занимает третью строчку.

Замыкают пятерку самых богатых украинцев владельцы группы «Приват». Так, состояние Игоря Коломойского эксперты оценили в $1,8 млрд (+$0,8 млрд по сравнению с 2020 годом), Геннадия Боголюбова — в $1,7 млрд (+$0,5 млрд).

В то же время бывший президент Украины Петр Порошенко также за прошлый год стал богаче на $0,2 млрд, достигнув показателя в $1,6 млрд. Однако при этом он опустился в рейтинге с третьего сразу на седьмое место.

Замыкает сотню самых богатых украинцев владелец и президент АО «Оболонь» Александр Слободян с состоянием в $125 млн.

По данным составителей рейтинга, увеличению активов богатейших украинцев способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались «на фоне неопределенности, смешанной с паникой».

Справка: Рейтинг Forbes составляется по методике, которая совершенствуется с 1987 года. Оцениваются состояния более 200 миллионеров, более полутысячи их бизнесов, а также принадлежащие им объекты недвижимости в Украине и за рубежом.

В тему: В опубликованном ранее мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes в этом году оказалось семь бизнесменов из Украины.