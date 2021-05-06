На Ровенщине воспитанники воскресной школы УПЦ передали продукты в дом престарелых

Главное: В Ровенской области дети воскресной школы при Свято-Иоанно-Богословской церкви села Демидовка посетили стационарное отделение коммунального учреждения «Забота», где постоянно проживают люди преклонного возраста.

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Ровенской епархии, воспитанники школы поздравили пожилых людей с Пасхой сладостями и куличами собственного производства, исполнили стихи и пасхальные песнопения.

«Благодаря прихожанам храма были собраны яйца и куличи, продукция мясного и молочного производства, которые были переданы на кухню заведения. Для детей этот поход принес важный жизненный опыт. У них возникло много вопросов и новых идей, которые обсудили потом за сладким столом в честь праздника», - поделился протоиерей Василий Ианейко, настоятель храма.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд «Фавор» приглашает учителей детских воскресных школ, действующих на базе храмов Украинской Православной Церкви, принять участие во Всеукраинском видеоконкурсе «Открытый урок».

В тему: В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей.