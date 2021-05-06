На Одесщине 10-летняя девочка устроила игры с полицией на полторы тысячи гривен

Главное: Малолетняя школьница на Одесщине сообщила в полицию о своем похищении. Прибывшие на место правоохранители установили, что таким образом она хотела их разыграть. Теперь ее родителям придется уплатить штраф до 1700 гривен.

Детали: В Одесской области 10-летняя школьница сообщила о своем похищении. Как сообщает Одесское районное управление полиции № 1, девочка рассказала, что ее схватили посреди улицы и в багажнике автомобиля увезли в неизвестном направлении.

Однако в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что девочка находится дома, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.

Теперь родители будут привлечены к ответственности по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф до 1700 грн.

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