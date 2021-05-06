Госсекретарь США уравнял украинских олигархов и российскую угрозу

Главное: Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что двумя главными вызовами Украины являются внешняя угроза от России и внутренние угрозы. Последние включают в себя коррупцию и олигархов. По его мнению, «эти два элемента взаимосвязаны».

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине. Как сообщает «Европейская правда», в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 мая он объяснил, что обсуждал эти вопросы в контексте дальнейшей евроатлантической интеграции Украины.

«Мы говорили о реформах и реформирования институтов. Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние — олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами», — заявил Блинкен, добавив, что «эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа».

«Борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни. Мы также говорили о вопросах корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформе судебной власти», — заключил Госсекретарь.

В тему: Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину в ночь на 6 мая. Сегодня он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего украинский лидер особо выделил осведомленность американской делегации о внутренних делах нашей страны.