Стало известно, с кем, где и когда Ломаченко проведет первый бой после досадного поражения

Главное: Свой первый бой после поражения в прошлом году украинский боксер Василий Ломаченко проведет с бойцом из Японии Масайоши Накатани. Он пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

Детали: Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет свой следующий бой против японского бойца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). О дате проведения боя промоутерская организация Top Rank официально объявила на своей странице в Twitter.

Как сообщается, бой состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, Невада (США). Трансляция боя запланирована на телеканале ESPN.

В тему: 18 октября 2020 года украинский боксер Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса американцу Теофимо Лопесу. Тот отказался от реванша.

Впоследствии стало известно, что за 6 недель до поединка украинец травмировал плечо. После боя с Лопесом оно было прооперировано.

При этом его коллега Александр Усик объяснил поражение Ломаченко не только травмой, но и проблемами в лагере спортсмена, а также судейством.