Президент ФИФА предрек большие финансовые изменения в мировом футболе

Главное: В футболе хотят ввести потолок зарплат. Планируется также ограничение сумм трансферов.

Детали: Президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал глобальные финансовые изменения в мировом футболе. Об этом он рассказал изданию L'Equipe.

Функционер заявил: «Нам следует сосредоточиться на финансовых проблемах».

Он считает: «Необходимо серьезно обсудить введение потолков зарплат, ограничение сумм трансферов, в том числе комиссионных, выплачиваемых агентам».

По его словам, «по этим вопросам должна быть полная прозрачность».

Джанни Инфантино отметил: «Следует обсудить введение ограничения на количество игроков в одном клубе. Нужно установить определенное количество клубных воспитанников и максимальное количество матчей, которое лучшие футболисты могут провести за один сезон».

Планируется и сокращение числа матчей за сезон: «Меньше количества, а больше качества. Таким должен быть наш девиз».

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