В ближайшее время украинцы не смогут отдохнуть в Израиле

Главное: Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Детали: С 4 мая 2021 года Израиль запретил въезд в страну иностранцев с территории Украины (в том числе граждан), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Как сообщается на официальной странице посольства Украины в Facebook, также израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

В «Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль», — объяснили в посольстве.

В тему: Израиль стал первой страной в мире, которая фактически победила эпидемию коронавируса COVID-19.