После приема лекарства от Pfizer итальянец уволился с работы, влез в долги и стал зависим от секса

Главное: Житель Италии на протяжении пяти лет принимал препарат от болезни Паркинсона производства американской компании Pfizer и начал страдать от гиперсексуальности и игровой зависимости. В компании признали наличие подобных побочных симптомов.

Детали: Апелляционный суд Милана обязал местный филиал фармацевтической компании Pfizer выплатить 500 тысяч евро в качестве компенсации 60-летнему пациенту, пострадавшему от побочного эффекта лекарства Cabaser, которое было призвано облегчить симптомы болезни Паркинсона. Как сообщает ANSA, соответствующий диагноз пострадавшему поставили в 1999 году, когда ему исполнилось 40 лет.

В материалах дела, которое рассматривалось в суде с 2015 года, указывается, что он принимал препарат с 2001 г по 2006 год. За эти пять лет его жизнь «перевернулась с ног на голову».

«Первые симптомы появились через несколько месяцев после приема препарата. Я стал чрезмерно сексуально возбужден, затем я начал играть. Я подумал, что сошел с ума», — рассказал потерпевший на суде, добавив, что в течение пяти лет использовал 1802 одноразовые кредитные карты для игры в интернете, хотя никогда раньше не играл.

Кроме того, он был вынужден уйти с работы в компании, из которой украл €100 тыс. и сейчас хочет вернуть эти деньги.

В ходе суда экспертиза подтвердила наличие подобных побочных эффектов при регулярном употреблении Cabaser. При этом Pfizer стал их указывать лишь в 2007 году.

В тему: В апреле 2010 года специалисты фармацевтической компании Pfizer объявили о создании прототипа лекарства, которое способно оказывать сильное воздействие на механизмы, лежащие в основе женского сексуального возбуждения.