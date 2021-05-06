В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19

Главное: Коронавирусом в Украине заразились 6 038 человек. Умерли 374 больных.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. Данные на четверг, 6 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщает, что выявили еще 6 038 случаев заразы. Среди заболевших – 271 ребенок и 113 медработников. Госпитализация понадобилась для 1 849 больных, а выздоровели 14 351 человек.

Проведено 72 373 тестов: методом ПЦР – 36 945, методом ИФА – 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (622), а также Донецкой (599), Харьковской (544) и Днепропетровской (543) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 374 человека. За все время умерли уже 45 451 больной.

С начала пандемии заболели 2 097 024 человека, а выздоровели 1 711 709 людей.

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