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Новости > В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины

В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины

Автор: «Фраза»
05.05.21 17:14
468
В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины

За 3 прошедших месяца, с момента начала репрессий украинской власти против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, введения санкций против оппозиционных политиков — председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк, ведущие СМИ во всем мире напечатали более 16 тысяч публикаций по этой теме. Об этом сообщает 112ua.tv.

Журналисты, политики и общественники во всем мире возмущены неправомерными действиями президента Украины Владимира Зеленского и СНБО в отношении оппозиции и других граждан страны.

Так, сайт Совета Европы опубликовал статью, посвященную травле украинской властью оппозиционных политиков и независимых телеканалов.

«Санкции были направлены на „уничтожение трех оппозиционных телеканалов“. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что „лишение граждан Украины доступа к СМИ без предварительного суда и запрет сотням журналистов и средств массовой информации их права на работу является посягательством на свободу слова“. Независимый профсоюз СМИ Украины призвал правительство разработать четкую правовую основу „для разделения пропагандистских ресурсов и СМИ“ и заявил, что это политически мотивированное решение может подорвать демократию», — говорится в публикации.

Агентство Reuters, в своем материале назвало санкции против Медведчука «еще одним шагом для Украины к диктатуре». Также издание привело слова оппозиционного политика в отношении закрытия телеканалов.

«Президент Зеленский выбросил на улицу 1500 журналистов и сотрудников трех телеканалов и лишил миллионы телезрителей права на получение объективной информации», — цитирует Reuters Медведчука.

Крупнейший интернет-портал Yahoo, новостной раздел сайта компании «Майкрософт», ведущая общенациональная газета Канады National Post, крупнейшая индийская газета Hindustan Times, а также известное сингапурское издание Today опубликовали материалы, в которых критикуют украинскую власть за репрессии против оппозиции и телеканалов

Американский новостной вещатель ABC News также осветал вопрос закрытия оппозиционных телеканалов, и санкций против оппозиционных политиков.

Всемирно известное СМИ Radio Liberty (Radio Free Europe), также уделило вопросу репрессий в Украине немалое количество материалов.

Американский финансовый еженедельник Barron’s цитирует коллективное заявление сотрудников закрытых оппозиционных телеканалов. По их словам, ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет «неугодные» каналы.

«Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019, обещая закончить войну на Востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев», пишет Barron’s.

Аналитический центр Atlantic Council в своей статье отмечает, что решение Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции и закрыть три оппозиционных телеканала подрывает обязательства Украины защищать свободу слова в то время, как демократическое будущее самой страны все еще далёко. Также в публикации сравнивается карьера и образ Зеленского с его предшественником в 90-е годы, Леонидом Кучмой. «Разочаровавшись в России, Зеленский, по-видимому, следует примеру Кучмы, пытаясь пойти на сближение с Западом и НАТО», — говорится в статье.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс», Washington Post, Foxnews и ряд других ведущих иностранных СМИ критически оценили инициативу Зеленского.

Financial Times, в своем материале написало, что «меры, принятые против каналов, и оппозиционных политиков являются последними из ряда противоречивых шагов администрации Зеленского».

Новостной ресурс The Duran осуждает действия украинского президента, заявляя, что «...речь идет о давлении на оппозицию, потому что санкции также повлияли на народного депутата, который руководил этими каналами». Издание также цитирует Петера Стано, представителя внешней дипломатической службы ЕС: «Со СМИ следует обращаться с полным уважением к основополагающим правам и свободам, и в соответствии с международными стандартами». Стано заявляет, что действия Зеленского, таким образом, нарушают условия Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и восьми связанных с ними юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над несогласными СМИ».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

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